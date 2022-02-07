Киев и Варшаву объединят скоростной железной дорогой

Украина и Польша нарабатывают план проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Проект презентуют на уровне Европейского Союза.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Планируется строительство евроколии Киев — Варшава, которая позволит сократить время в пути до 4 часов. Кроме того в рамках проекта планируется реконструкция участка Мальховице — Нижанковичи на украинско-польской границе, который не используется с 1995 года.

Сейчас идет поиск источников финансирования этого проекта.