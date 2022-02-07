Росія погодила відправку білоруських військових до Сирії — вони братимуть участь «у гуманітарних заходах»

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VALERY SHARIFULIN/TASS

Уряд Росії схвалив проєкт безстрокової угоди з Білоруссю щодо розміщення її військового контингенту із 200 людей у Сирії.

Про це повідомляє російське видання Meduza та білоруське Zerkalo.

Угоду підписали 3 лютого. Її основою стали російсько-білоруські договори про дружбу, військове співробітництво та створення Союзної держави.

Білоруський контингент братиме участь «у гуманітарних заходах» поза зоною бойових дій, його розмістять у місці дислокації російської авіаційної групи – на авіабазі Хмеймім. Завдання військових має ще затвердити Білорусь, погодивши це із РФ. Білоруські військові будуть підпорядковуватись Міноборони Росії, але залишаться під командуванням Міноборони Білорусі.

Росія обіцяє безплатно забезпечити білоруський контингент харчуванням, транспортом, обмундируванням, технічними та матеріальними засобами, зброєю, військовою технікою та боєприпасами, а також підготовить їх та організує евакуацію з Сирії у разі загрози життю.

У березні 2019 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Конституція країни не дозволяє надсилати військовий контингент до інших країн. Також Лукашенко заявляв наступне: «Лізти до Сирії між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає. [...] Я навіть боюся про це говорити, і це виключено, що я за вашою спиною міг би домовитися там і завтра якийсь контингент перекинути. Немає в цьому жодної потреби – не потрібно і не можна. Тому цей «сирійський синдром», який прослизнув в умах деяких людей, не має підстав».