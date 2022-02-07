У Києві побили радника генпрокурора Венедіктової. Поліція шукає нападників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві четверо невідомих побили радника генерального прокурора Ірини Венедіктової.
Поліція Києва повідомляє, що почала пошук нападників, а потерпілому до медустанови виїхала слідчо-оперативна група. За даними правоохоронців, напад стався на вулиці Тверський тупик (район станції метро «Печерська»).
«Обозреватель» пише, що побили ексміністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі. Нападники перед побиттям запитали у Адеїшвілі його імʼя і прізвище, після чого накинулися з кулаками та криком «Отримуй за наш народ!».
Тяжкість травм Адеїшвілі поки не відома.
Венедіктова закликала не спекулювати на цій темі і завила, що у Адеїшвілі «все буде добре». «Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків», — написала вона у Facebook.
- Зураб Адеїшвілі був міністром юстиції Грузії та генпрокурором Грузії при президенті Міхеілі Саакашвілі. Після 2012 року виїхав із країни. Грузія вимагала екстрадувати Адеїшвілі. На батьківщині він оголошений у розшук за низкою кримінальних справ.