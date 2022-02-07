У зоні ООС на Донбасі поранено військового. Бойовики тричі відкривали вогонь
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У зоні бойових дій на Донбасі бойовики поранили українського військового.
Про це повідомляє штаб ООС.
З початку цієї доби російські бойовики тричі порушили припинення вогню і вели стрілянину зі стрілецької зброї недалеко від Пісків та по українській позиції у Південному.
Поранення, ймовірно вогнепальні, отримав один військовослужбовець. Його госпіталізували. Стан — задовільний.
- З початку лютого 2022 року бойовики обстріляли КПВВ «Гнутове», поранили чотирьох військових і скинули з безпілотника на Павлопіль (під Маріуполем) саморобні снаряди.