Spotify попри скандали не відмовлятиметься від подкастів Джо Рогана
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У сервісі Spotify повідомили, що не планують попри скандали припиняти співпрацю з ведучим та коміком Джо Роганом на випуск його подкастів.
Про це заявив виконавчий директор Spotify Даніель Ек, пише Reuters.
Відповідного листа керівництво компанії направило власним співробітникам після того, як Роган вдруге публічно вибачався за використання расистських слів.
У заяві Ека вказано, що він «рішуче» засуджує такі вислови Рогана та інші його коментарі, але сервіс не видалятиме його подкасти і не припинятиме співпрацю.
Він розповів, що низка подкастів Рогана були видалені за власним рішенням ведучого. Ек наголосив, що компанія має встановити чіткі межі щодо контенту, який публікується на сервісі, але він вважає, що не можна повністю приглушувати чиїсь голоси.
- Сервіс Spotify видалив понад 100 випусків подкасту The Joe Rogan Experience, який веде американський коментатор і популярний стендап-комік Джо Роган. Зокрема, це розмови з прихильником теорій змови Алексом Джонсом, чиї акаунти ще у 2019 році були видалені з кількох платформ, уфологом Стівеном Гріром та стендап-коміком Крісом Делієм, якого звинувачують у домаганнях до неповнолітніх.
- У грудні подкастер випустив інтервʼю з імунологом та вірусологом Робертом Мелоуном, який заперечує користь вакцин від коронавірусу. Після цього Рогану та сервісу Spotify почали закидати поширення фейків про COVID-19. У січні понад 270 лікарів та науковців зі всього світу підписали відкритого листа зі скаргою на сервіс Spotify, а низка музикантів почали вимагати прибрати їхні пісні. Через це акції компанії стали падати.
- Зрештою Spotify оголосив, що буде помічати подкасти з обговоренням коронавірусу, а Роган попросив вибачення.