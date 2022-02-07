Spotify попри скандали не відмовлятиметься від подкастів Джо Рогана

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У сервісі Spotify повідомили, що не планують попри скандали припиняти співпрацю з ведучим та коміком Джо Роганом на випуск його подкастів.

Про це заявив виконавчий директор Spotify Даніель Ек, пише Reuters.

Відповідного листа керівництво компанії направило власним співробітникам після того, як Роган вдруге публічно вибачався за використання расистських слів.

У заяві Ека вказано, що він «рішуче» засуджує такі вислови Рогана та інші його коментарі, але сервіс не видалятиме його подкасти і не припинятиме співпрацю.

Він розповів, що низка подкастів Рогана були видалені за власним рішенням ведучого. Ек наголосив, що компанія має встановити чіткі межі щодо контенту, який публікується на сервісі, але він вважає, що не можна повністю приглушувати чиїсь голоси.