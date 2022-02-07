У Карпатах підвищена загроза лавин. Наглядовий пост рятувальників замело снігом

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У Карпатах через сильні снігопади і вітри підвищена загроза лавин. У гірських районах можливі зсуви.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, рятувальників посту на горі Піп Іван Чорногірський замело снігом. Перш ніж вони зможуть прийти на допомогу, їм ще потрібно відкопатися.

Сильні снігопади і хуртовина йтимуться 7 і 8 січня. Сніголавинну небезпеку оголошено у горах Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областях.

Пост на горі Піп Іван повідомляв, що видимість у районі гори до 30 метрів. Швидкість вітру від 13 до 15 м/с, а температура повітря — мінус 8°С.

Сильний сніг у зазначеному районі йде з початку лютого.