Зимова Олімпіада: канадські хокеїстки грали матч із росіянками у медичних масках, бо не отримали їхні тести на ковід

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Hockey Canada / Twitter

У Пекіні, де тривають зимові Олімпійські ігри, жіночі команди Канади та Росії відіграли матч у медичних масках, бо представниці Оттави не мали результатів тестів на коронавірус суперниць з РФ.

Про це повідомляє канадське видання CBC та російське інформаційне агентство ТАСС.

Китай не давав Канаді результатів тестів російської команди, тому спортсменки годину і не виходили на лід. Канада вимагала знати результати, позаяк минулого тижня у шістьох членів російської команди виявили коронавірус. Представниці канадської команди зазначили, що тренери та персонал збірної не хотіли наражати гравців на небезпеку.

Врешті команди домовились про те, що гратимуть у масках.

На третій період матчу спортсменки вийшли вже без масок. Гра у підсумку завершилась із рахунком 6:1 на користь Канади.