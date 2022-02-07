Зимова Олімпіада: канадські хокеїстки грали матч із росіянками у медичних масках, бо не отримали їхні тести на ковід
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Hockey Canada / Twitter
У Пекіні, де тривають зимові Олімпійські ігри, жіночі команди Канади та Росії відіграли матч у медичних масках, бо представниці Оттави не мали результатів тестів на коронавірус суперниць з РФ.
Про це повідомляє канадське видання CBC та російське інформаційне агентство ТАСС.
Китай не давав Канаді результатів тестів російської команди, тому спортсменки годину і не виходили на лід. Канада вимагала знати результати, позаяк минулого тижня у шістьох членів російської команди виявили коронавірус. Представниці канадської команди зазначили, що тренери та персонал збірної не хотіли наражати гравців на небезпеку.
Врешті команди домовились про те, що гратимуть у масках.
На третій період матчу спортсменки вийшли вже без масок. Гра у підсумку завершилась із рахунком 6:1 на користь Канади.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня. Через коронавірус змагання проводитимуть без іноземних уболівальників, а для спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження.
- Україну на цих Іграх представляють 45 спортсменів із 12 дисциплін. У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.