Зимняя Олимпиада: канадские хоккеистки играли матч с россиянками в медицинских масках, поскольку не получили их тесты на ковид

В Пекине, где продолжаются зимние Олимпийские игры, женские команды Канады и России отыграли матч в медицинских масках, поскольку у представительниц Оттавы не было результатов тестов на коронавирус соперниц из РФ.

Об этом сообщает канадское издание CBC и российское информационное агентство ТАСС.

Китай не давал Канаде результатов тестов российской команды, поэтому спортсменки целый час не выходили на лед. Канада требовала результаты, поскольку на прошлой неделе у шести членов российской команды выявили коронавирус. Представительницы канадской команды отметили, что тренеры и персонал сборной не хотели подвергать игроков опасности.

В итоге команды договорились о том, что играть будут в масках.

На третий период матча спортсменки вышли без масок. Игра в итоге завершилась со счетом 6:1 в пользу Канады.