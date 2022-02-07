Путін відмовився у будь-якому форматі долучатися до Мюнхенської безпекової конференції

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Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін остаточно відмовився від участі у Мюнхенській безпековій конференції. Він не погодився ані особисто приїхати, ані підключитися до конференції онлайн.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

«У Путіна немає у планах участі у цій конференції у будь-якому з форматів», — зазначив прессекретар.

Організатори до останнього вірили, що Путін доєднається до конференції у віртуальному форматі.

Цьогоріч безпекова конференція пройде 18—20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Вона має обʼєднати орієнтовно 35 голів держав та урядів, а також близько 100 міністрів.

Глава конференції Вольфганг Ішингер зазначив, що серед запрошених — канцлер ФРН Олаф Шольц, віцепрезидент США Камала Гарріс, президент України Володимир Зеленський, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн. Крім того, буде глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та 30 конгресменів.