«Три дні інтенсивної терапії». Глава Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Глава Офісу президента Андрій Єрмак за декілька днів одужав від коронавірусу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 лютого.
«Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися», — написав він.
За словами Єрмака, він провів «три дні інтенсивної терапії». Також глава ОП наголосив, що був вакцинований.
«Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше», — додав він.
- Нагадаємо, у четвер, 10 лютого, запланована зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки» щодо війни на Донбасі. Єрмак входить до складу української делегації.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак вдруге захворів на коронавірус 3 лютого. Уперше він захворів у листопаді 2020 року. Президент України Володимир Зеленський перехворів тоді ж.