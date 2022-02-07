«Три дні інтенсивної терапії». Глава Офісу президента Андрій Єрмак одужав від коронавірусу

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак за декілька днів одужав від коронавірусу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 7 лютого.

«Отримав негативний тест, і сьогодні вже вирушу на роботу. Максимально використав вихідні, щоб підлікуватися», — написав він.

За словами Єрмака, він провів «три дні інтенсивної терапії». Також глава ОП наголосив, що був вакцинований.

«Усі плани на цей тиждень в силі. Роботи багато, але енергії ще більше», — додав він.