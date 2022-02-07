Держбюджет недоотримав 700 мільйонів гривень. Працівники ДБР прийшли з обшуком до Криворізької міськради
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Державне бюро розслідувань у понеділок, 7 лютого, проводить обшуки у Криворізькій міській раді через втрату майже 700 мільйонів гривень держбюджету.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР.
За даними слідства, посадовці міськради суттєво занизили вартість орендної плати за землю для місцевих підприємств, унаслідок чого бюджет зазнав збитків.
Також зазначається, що станом на 1 квітня 2021 року між міськрадою та одним з містоутворювальних підприємств було укладено 82 договори оренди земельних ділянок.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.
- 1 лютого 2022 року Бюро економічної безпеки прийшло з обшуками на підприємства «Метінвесту» у Кривому Розі. У БЕБ пояснили, що обшуки пов’язані із розслідуванням справи про те, що посадовці чотирьох підприємств групи знижували рентну плату за користування надрами, унаслідок чого державний бюджет у 2018—2020 роках недоотримав 18 мільярдів гривень. Компанія «Метінвест» спростувала звинувачення у несплаті ренти.