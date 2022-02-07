Держбюджет недоотримав 700 мільйонів гривень. Працівники ДБР прийшли з обшуком до Криворізької міськради

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Державне бюро розслідувань у понеділок, 7 лютого, проводить обшуки у Криворізькій міській раді через втрату майже 700 мільйонів гривень держбюджету.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, посадовці міськради суттєво занизили вартість орендної плати за землю для місцевих підприємств, унаслідок чого бюджет зазнав збитків.

Також зазначається, що станом на 1 квітня 2021 року між міськрадою та одним з містоутворювальних підприємств було укладено 82 договори оренди земельних ділянок.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.