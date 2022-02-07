У столиці Канади оголосили надзвичайний стан через протести далекобійників проти вакцинації

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У столиці Канади Оттаві запровадили режим надзвичайного стану через блокування міста далекобійниками, які протестують проти обов’язкової вакцинації проти коронавірусу для водіїв, які перетинають кордон зі США.

Про це повідомляє Reuters.

Мер Оттави Джим Уотсон заявив, що протестувальники становлять «серйозну небезпеку і загрозу для безпеки жителів», тому було вирішено запровадити такі заходи.

Зазначимо, в акції протесту беруть участь тисячі далекобійників та інших протестувальників, які вимагають скасувати обовʼязкову вакцинацію та інші обмеження, сотні вантажівок стоять біля парламенту Канади. За оцінками поліції, в акціях беруть участь до 10 тисяч осіб, правоохоронці виписують штрафи, проте визнають, що не мають достатньо ресурсів, щоби зупинити акцію протесту.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який захворів на коронавірус і перебуває на самоізоляції, разом із сім’єю виїхав зі свого будинку в центрі Оттави з міркувань безпеки.

Водночас Трюдо виключає залучення військових для розгону протесту.