Twitter почав тестувати у всьому світі кнопку «понизити рейтинг»

Новини

Videvo

Компанія Twitter тестує у своїй соцмережі кнопку «понизити рейтинг» — у вигляді помаранчевої стрілки або пальця вниз. З її допомогою можна реагувати на відповіді користувачів, наприклад образи.

twitter

twitter

Розробники повідомили, що нова кнопка — це не дизлайк. На відміну від лайків, подивитися, хто знизив рейтинг користувача, не можна. Також кнопка не впливатиме на порядок коментарів до твіту. Ціль функції — дати людям можливість маркувати контент, який користувачі не хочуть бачити.

Спочатку кнопка тестувалася обмеженим колом користувачів. Тепер вона зʼявилася у вебверсії і незабаром запрацює у мобільних додатках.