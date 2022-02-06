Єлизавета II благословила. Герцогиня Камілла стане королевою після коронації принца Чарльза

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Samir Hussein / WireImage

Англійська королева Єлизавета II у зверненні з нагоди 70-річчя її правління заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза стала королевою-консортом.

BBC пише, що цей статус отримують дружини чинних королів, таким чином поділяючи статус свого чоловіка.

«Коли з часом мій син Чарльз стане королем, я знаю, що ви надасте йому та його дружині Каміллі ту ж підтримку, що й мені. І я щиро бажаю, щоб, коли настане цей час, Камілла була відома як королева-консорт», ㅡ заявила Єлизавета II.

У разі коронації Чарльза Камілла мала б автоматично стати королевою, але невизначеність громадської думки могла вплинути на це.

Річ у тім, що багато англійців досі підтримують першу дружину Чарльза, принцесу Уельську Діану, а тому й не приймають Каміллу. Однак тепер підтримка Єлизавети відкрила їй прямий шлях до статусу королеви.