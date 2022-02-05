Президент Туреччини Реджеп Ердоган після візиту до України захворів на коронавірус
- Автор:
- Катерина Кадакова
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wikimedia.org
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган разом із дружиною Еміне захворіли на коронавірус.
Про це турецький лідер повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Сьогодні результат нашого тесту на COVID-19, який ми з дружиною зробили після легких симптомів, виявився позитивним», — написав він.
За словами Ердогана, у них виявили різновид «Омікрона», який має легкий перебіг.
Водночас президент Туреччини запевнив, що продовжить працювати з дому.
- 3 лютого Реджеп Ердоган із дружиною перебували в Києві, де зустрічалися з українськими високопосадовцями, зокрема з президентом України Володимиром Зеленським.
- Під час цього візиту Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі між країнами. Переговори про підписання угоди тривали 15 років — з 2006 року.
- Реджеп Ердоган був вакцинований тричі — 14 січня та 11 лютого 2021 року вакциною Sinovac і 10 березня препаратом від Pfizer. У вересні під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним лідери країн помірялися рівнем антитіл до COVID-19.