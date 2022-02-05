Росія знизить орбіту Міжнародної космічної станції на вимогу NASA

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Роскосмос

Ракетно-космічна корпорація «Енергія» імені Сергія Корольова змінить орбіту Міжнародної космічної станції на вимогу Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Про це повідомили в російській державній корпорації «Роскосмос» 5 лютого.

«На прохання американців для забезпечення умов проведення їхніх експериментів ми переходитимемо на іншу орбіту. Тепер літатимемо на орбіті не 419 км, а на 3 км меншій — 416 км», — розповів керівник відділу балістики корпорації «Енергія» Рафаїл Муртазін.

Як зазначається, політ станції відбуватиметься на новій висоті до ухвалення рішення про її затоплення.