Перше золото Олімпійських ігор у Пекіні дісталося норвезькій лижниці

Новини

На зимових Олімпійських іграх у Пекіні розіграли перший комплект медалей.

Про це повідомляється у Twitter змагань.

Першим переможцем змагань стала 14-кратна чемпіонка світу Тереза ​​Йохауг із Норвегії. Вона виграла золото у скіатлоні — лижних перегонах на 15 км (7,5 км класичним стилем +7,5 км вільним стилем).

Норвежка випередила на 30,2 секунди росіянку Наталію Непряєву, якій дісталася срібна медаль. Бронзу завоювала австрійка Тереза ​​Стадлобер.