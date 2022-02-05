«Заголовки для різних сценаріїв». Агентство Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Bloomberg newsnetwork.tv
Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.
Про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень.
«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторглася в Україну» був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину», — повідомило агентство.
Як пише видання «Медуза», увагу на це повідомлення звернули користувачі соцмереж, зокрема аналітик, що спеціалізується на російській політиці, Ольга Лаутман. За посиланням відкривалася сторінка з повідомленням про помилку. За словами Лаутман, заголовок провисів на сайті близько пів години, потім його видалили.
- З кінця жовтня минулого року західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела стали повідомляти про скупчення російських військ на кордоні з Україною для наступу на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- 3 лютого американське видання The Washington Post повідомило, що розвідка Штатів має докази того, що Росія розробила план вторгнення в Україну, яке може початися із провокації. Її РФ використає як привід для початку бойових дій, звинувативши Україну в теракті.