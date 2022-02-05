«Заголовки для різних сценаріїв». Агентство Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну

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Bloomberg newsnetwork.tv

Американське агентство Bloomberg помилково повідомило про початок вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у заяві агентства, яке воно поширило з метою вибачень.

«Ми готуємо заголовки для багатьох сценаріїв, і заголовок «Росія вторглася в Україну» був ненавмисно опублікований близько 16:00 за східним часом (23:00 за Києвом) на нашому сайті. Ми глибоко шкодуємо про помилку. Заголовок видалено, і ми з’ясовуємо причину», — повідомило агентство.

Як пише видання «Медуза», увагу на це повідомлення звернули користувачі соцмереж, зокрема аналітик, що спеціалізується на російській політиці, Ольга Лаутман. За посиланням відкривалася сторінка з повідомленням про помилку. За словами Лаутман, заголовок провисів на сайті близько пів години, потім його видалили.