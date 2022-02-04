Студія Rockstar офіційно повідомила про розробку GTA 6
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Студія Rockstar Games офіційно оголосила, що працює над шостою частиною серії Grand Theft Auto.
Про це повідомляється на сайті компанії.
«Враховуючи безпрецедентне довголіття GTA 5, ми знаємо, що багато хто з вас запитував нас про нову гру в серії Grand Theft Auto... Ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом», — заявили в Rockstar Games.
У студії не повідомили жодних інших деталей, лише зазначили, що «з нетерпінням очікують на можливість розповісти більше, щойно будуть готовими».
- Grand Theft Auto 5 — наразі остання частина однієї з найуспішніших і найпопулярніших комп’ютерних ігор, яка вийшла у 2013 році.
- У жовтні 2021 року студія Rockstar Games офіційно оголосила, що випустить HD-ремастери трьох ігор серії Grand Theft Auto — GTA III, Vice City і San Andreas.