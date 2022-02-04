Студія Rockstar офіційно повідомила про розробку GTA 6

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Студія Rockstar Games офіційно оголосила, що працює над шостою частиною серії Grand Theft Auto.

Про це повідомляється на сайті компанії.

«Враховуючи безпрецедентне довголіття GTA 5, ми знаємо, що багато хто з вас запитував нас про нову гру в серії Grand Theft Auto... Ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом», — заявили в Rockstar Games.

У студії не повідомили жодних інших деталей, лише зазначили, що «з нетерпінням очікують на можливість розповісти більше, щойно будуть готовими».