Студия Rockstar официально сообщила о разработке GTA 6

Студия Rockstar Games официально объявила, что работает над шестой частью серии Grand Theft Auto.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Учитывая беспрецедентное долголетие GTA 5, мы знаем, что многие из вас спрашивали нас о новой игре в серии Grand Theft Auto... Мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом», — заявили в Rockstar Games.

В студии не сообщили никаких других деталей, лишь отметили, что «с нетерпением ждут возможности рассказать больше, как только будут готовы».