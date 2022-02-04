Перед публікацією даних розвідки США передали Україні інформацію про російський план провокації для вторгнення

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Сполучені Штати перед оприлюдненням даних розвідки про те, що Росія готувала постановочний фільм про нібито «атаку» ЗСУ на російськомовне населення, передали всю інформацію Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сполучені Штати незадовго до оприлюднення даних розвідки поділилися ними з Києвом, попередили про те, що така інформація є. Наразі ми очікуємо більше деталей», — сказав міністр і додав, що ще не встиг поспілкуватися з цього питання з українською розвідкою.

Він також зазначив, що українську владу попередили про публікацію цих матеріалів.

«Те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами із 2014 року бачили багато підступних дій РФ. Ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальсифікувати та вкотре звинуватити в чомусь Україну», — наголосив міністр.