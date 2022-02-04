YouTube заблокувала канали Шуфрича UkrLive та «Перший незалежний». Вони назвали це «актом цензури» і змінили адресу

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YouTube

YouTube у ніч проти 4 лютого заблокувала сторінки телеканалів UkrLive та «Перший незалежний». Вони належать соратнику нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука Нестору Шуфричу.

На самих каналах це назвали «актом цензури» і повідомили, що змінили адресу мовлення в YouTube (UkrLive тепер тут, «Перший незалежний» — тут).

«Фактично з одного боку українська влада в 2021 році незаконно закрила пʼять телевізійних каналів, які її критикували. З іншого боку – американська корпорація YouTube намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Ми вважаємо ці дії цензурою», — заявили на каналах.

Канал «Перший незалежний» почав мовлення після того, як 2 лютого 2021 року Зеленський увів санкції проти каналів з оточення того ж Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne і ZIK. Нардеп Нестор Шуфрич 24 вересня 2021 року придбав левову частку телеканалу «Перший незалежний», а 1 листопада 2021 року — канал UkrLive, на частоті якого транслюється телеканал «Перший незалежний» .