Tesla відкличе понад 800 тисяч електромобілів через збій у роботі сигналу паска безпеки

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Tesla

У США автокомпанія Tesla відкличе майже 817 тисяч автомобілів через несправний функціонал, який сигналізує про необхідність пристебнути ремінь безпеки, коли автомобіль заводиться.

Про це, спираючись на висновки Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), повідомляє Reuters.

Відкликання поширюється на деякі автомобілі Model S та Model X 2021—2022 року випуску, електромобіль Model 3 2017—2022 року випуску та компактні кросовери Model Y, виготовлені у період з 2020 року до теперішнього часу.

Цю несправність помітив Південнокорейський інститут автомобільних випробувань і досліджень.

У компанії заявили, що проблема не впливає на активацію нагадування про непристебнутий ремінь безпеки, коли швидкість автомобіля перевищує 22 км/год.

Поки що до Tesla не надходили будь-які претензії чи повідомлення про аварії або травми, повʼязані з цією помилкою в системі, але в компанії пообіцяли випустити оновлення програмного забезпечення. Його можна буде завантажити з хмарного сховища.