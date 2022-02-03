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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вдруге захворів на коронавірус. Про це він повідомив у Facebook 3 лютого.

«Коронавірус усе ще дуже підступний. Сьогодні отримав позитивний тест. Вкрай невчасно, але продовжую працювати, не зупиняючись. Наступний тиждень буде дуже важливим, тому зроблю все можливе й пройду максимально інтенсивне лікування, щоб якнайшвидше стати на ноги», — повідомив Єрмак.

Наступного четверга, 10 лютого, відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки». Єрмак як раз входить до складу української делегації.

Уперше на коронавірус він захворів у листопаді 2020 року. Президент України Володимир Зеленський перехворів тоді ж.