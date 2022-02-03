Facebook уперше за свою історію повідомила про скорочення кількості користувачів

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Соціальна мережа Facebook уперше повідомила про зниження кількості щоденних користувачів.

Про це пише The Verge.

Напередодні материнська компанія Facebook — Meta випустила квартальний звіт, який сповістив про перше за 18 років існування соцмережі скорочення кількості її щоденних користувачів. Також компанія повідомила про нижчі, ніж очікувалося, темпи зростання доходів від реклами.

Звіт спричинив падіння акцій, що скоротило вартість компанії на $200 мільярдів. Згідно з ним, приріст кількості користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp практично не змінився, а мобільний додаток Facebook втратив 1 мільйон щоденних користувачів у Північній Америці, де компанія заробляє найбільше грошей на рекламі.

Видання зазначає, що така ситуація є відображенням зниження актуальності Facebook для молоді. Попри це Meta (материнська компанія Facebook), як і раніше, є прибутковою: тільки минулого року вона отримала майже $40 мільярдів, в основному за рахунок реклами. При цьому найбільш збитковим є підрозділ Reality Labs, який відповідає за розробку гарнітури Quest VR, програмне забезпечення віртуальної та доповненої реальності й інші ініціативи, повʼязані з побудовою метавсесвіту. Цей підрозділ втратив $10,2 мільярда.