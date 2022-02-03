SpaceX відправила у космос супутник-шпигун Національного розвідувального управління США
- Автор:
- Олег Панфілович
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Американська компанія SpaceX відправила у космос супутник-шпигун Національного розвідувального управління США.
Про це пише видання Space.
Супутник NROL-87 вивела двоступенева ракета Falcon 9 з бази космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії. Про характер завдань апарата нічого не відомо, оскільки інформація про його діяльність і обладнання засекречена.
Видання пише, що на прохання розвідуправління компанія SpaceX припинила трансляцію запуску відразу після того, як перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на Землю. NROL-87 — перший супутник Національного розвідувального управління, запущений цього року. Зазначається, що розвідуправління вперше скористалося послугами SpaceX у рамках укладеного торік контракту із запуску космічних апаратів, вартість якого складає $316 млн.
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