Німеччина заборонила мовлення кремлівського каналу Russia Today. У Держдумі Росії скаржаться на «недружній крок»

Новини

Німецький медіарегулятор заборонив мовлення у Німеччині кремлівського пропагандистського німецькомовного телеканалу RT DE (RT Deutsch).

Про це повідомляють Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche Welle і Russia Today у своєму Telegram-каналі.

Регулятор ухвалив рішення про припинення мовлення RT DE на супутнику Eutelsat, smart TV, сайті та додатку RT, оскільки приватний мовник RT DE Productions GmbH не отримав ліцензію, чим порушив закон про ЗМІ.

RT має чотири тижні, щоб оскаржити рішення в адміністративному суді.

У Держдумі Росії заявили, що рішення було «політичним» і «недружнім». Депутатам пропонують вжити «симетричних заходів».