Литва слідом за Грузією відмовилася від ковід-паспортів, але ввела обмеження

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Уряд Литви призупинив використання паспорта можливостей (ковід-паспорт). Рішення набуде чинності з 5 лютого. Паралельно в країні почнуть діяти обмеження.

Про це повідомляє LRT.

Влада вирішила, що паспорт можливостей «зробив свою справу» і тепер через зміну епідеміологічної ситуації потреби у ньому немає. При цьому він залишиться «в арсеналі боротьби із коронавірусом».

Ми переконалися, що цей інструмент працює. Спочатку він дозволив [бізнесу] відкритися, а згодом дозволив йому не закритися. І, можливо, когось він підштовхнув зробити щеплення і поберегти своє здоровʼя», — сказала премʼєр Інґріда Шимоніте.

У суботу в країні запровадять обмеження на кількість людей у закритих приміщеннях. Наприклад, торгові центри зможуть працювати за кількостію відвідувачів не більше однієї особи на 15 кв. метрів. Також залишається масковий режим.