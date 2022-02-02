Литва вслед за Грузией отказалась от ковид-паспортов, но ввела ограничения

Правительство Литвы приостановило использование паспорта возможностей (ковид-паспорта). Решение вступит в силу с 5 февраля. Параллельно в стране начнут действовать ограничения.

Об этом сообщает LRT.

Власти решили, что паспорт возможностей «сделал свое дело» и теперь в связи с изменением эпидемиологической ситуации потребности в нем нет. При этом он останется «в арсенале борьбы с коронавирусом».

«Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил [бизнесу] открыться, а затем позволил ему не закрываться. И, возможно, кого-то он подтолкнул сделать прививку и поберечь свое здоровье», — сказала премьер Ингрида Шимоните.

В субботы в стране введут ограничения на количество людей в закрытых помещениях. Например, торговые центры смогут работать при количестве посетителей не более одного человека на 15 кв. метров. Также остается масочный режим.