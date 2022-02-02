Російські окупанти обстріляли КПВВ «Гнутове» у Донецькій області

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У Донецькій області в зоні ООС близько 08:30 російські окупанти обстріляли контрольний пункт вʼїзду та виїзду «Гнутове».

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.

В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.