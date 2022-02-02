Російські окупанти обстріляли КПВВ «Гнутове» у Донецькій області
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
У Донецькій області в зоні ООС близько 08:30 російські окупанти обстріляли контрольний пункт вʼїзду та виїзду «Гнутове».
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув постріл ВОГ.
В результаті атаки БПЛА втрат серед особового складу немає, одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон, що зупинив осколок гранати.
- Напередодні російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Світлодарська у Донецькій області. Бойовики поранили місцевого мешканця.