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В Україні виявили понад 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 953

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Irwan / Unsplash

В Україні за останню добу, 1 лютого, медики виявили 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 4 190 дітей та 940 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 204 пацієнти, а напередодні — 192.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,1 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 599 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 74 592 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 373 130 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 672 260. Ще 17 892 людей отримали додаткову дозу, а 377 548 — бустерну.