В Україні виявили понад 35 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше у Львівській області — 2 953

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В Україні за останню добу, 1 лютого, медики виявили 35 014 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 4 190 дітей та 940 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 204 пацієнти, а напередодні — 192.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Київ — 2 499;

Вінницька область — 1 252;

Волинська область — 1 016;

Дніпропетровська область — 1 732;

Донецька область — 1 558;

Житомирська область — 1 581;

Закарпатська область — 773;

Запорізька область — 963;

Івано-Франківська область — 1 330;

Київська область — 1 409;

Кіровоградська область — 310;

Луганська область — 869;

Львівська область — 2 953;

Миколаївська область — 816;

Одеська область — 2 725;

Полтавська область — 1 171;

Рівненська область — 1 695;

Сумська область — 1 499;

Тернопільська область — 1 329;

Харківська область — 2 121;

Херсонська область — 837;

Хмельницька область — 1 766;

Черкаська область — 940;

Чернівецька область — 988;

Чернігівська область — 882.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,1 мільйона випадків COVID-19. При цьому 100 599 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,6 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 74 592 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 373 130 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 672 260. Ще 17 892 людей отримали додаткову дозу, а 377 548 — бустерну.