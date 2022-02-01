Міносвіти не визнаватиме результатів виборів президента Києво-Могилянської академії

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Євген Малолєтка

Міністерство освіти та науки не визнаватиме результатів виборів президента Києво-Могилянської академії, оскільки вони відбулися з порушеннями, й оголосить повторний конкурс.

Про це Укрінформу сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, вибори відбулися з порушенням процедури — це зафіксував спостерігач від МОН. «Там була залучена поліція, ми запросили й записи з камер відеоспостереження, де чітко було видно, що є ознаки того, що виборча скринька залишала виборчу дільницю майже на годину. Потім дуже дивно, коли хтось знайшов цю скриньку чи на сусідній вулиці, чи на будівельному майданчику. Скринька була розбита. Чи ту вони повернули чи іншу, багато питань можна поставити», — сказав Шкарлет.

Він додав, що міністерство видасть наказ про повторні вибори. «Хай обирає колектив, але чесно, прозоро, без порушення процедури, без викрадених скриньок, без залитих фарбою, без пошкоджених скриньок, без суб’єктивної думки окремих членів виборчої комісії, що виборчий процес справді відбувався відповідно до методичних рекомендацій», — наполягає Шкарлет.

Міністр також пообіцяв, що вибори проведуть у найкоротший термін. «У найкоротший термін, який вимагає законодавство, буде оголошено ці вибори. Є мінімум два місяці на подачу документів — це мінімальний термін на проведення агітації та на перевірку документів. Після цього будуть проведені вибори — у найкоротший термін, відповідно до норм чинного законодавства», — сказав Шкарлет.

Зараз, за словами міністра, виконувачем обовʼязків президента НаУКМА призначено декана юридичного факультету Дениса Азарова.

Вибори президента НаУКМА

27 січня колишній міністр освіти Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету «Києво-Могилянська академія». Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а попередня очільниця академії Олександра Гуменна — 191 (42,92%).

У день виборів на виборчу дільницю напали та викрали одну зі скриньок для голосування. За допомогою поліції викрадену скриньку знайшли та повернули на дільницю.

У вересні минулого року в Києво-Могилянській академії не змогли обрати президента, бо за результатами голосування жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. Тому призначили повторні вибори.

Колишній президент університету Андрій Мелешевич помер у квітні минулого року у віці 58 років. Відтоді й до 30 вересня 2021 року обовʼязки президента виконувала декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент Олександра Гуменна.