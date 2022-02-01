Україна в півфіналі Євро-2022 з футзалу зіграє з Росією

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Пресслужба Української асоціації футболу

Збірна України з футзалу гратиме в півфіналі Чемпіонату Європи — 2022 проти збірної Росії.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу (УАФ).

Як зазначається, поєдинок запланований на п’ятницю, 4 лютого. Він відбудеться в Амстердамі.

Зазначимо, суперник України в півфіналі визначився 1 лютого — у матчі Росії проти Грузії, що завершився рахунком 3:1.

Тож, у півфіналі зустрінуться українська збірна, яка вийшла на друге місце у групі А, і переможець групи С — Росія.

В іншому матчі півфіналу 4 лютого зустрінуться Португалія, яка посіла перше місце у групі А, і переможець поєдинку Іспанія — Словаччина, який ще триває.