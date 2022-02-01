NASA планує у 2031 році вивести МКС з орбіти та затопити її на «цвинтарі космічних кораблів»

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Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) планує у 2031 році вивести Міжнародну космічну станцію з орбіти та відправити її на «космічний цвинтар».

Про це повідомляє Sky News.

Згідно з планами науковців, космічна станція поступово знижуватиметься зі своєї нинішньої висоти — 408 кілометрів. Зрештою станцію, що важить 444 тонни, планують затопити в районі південної частини Тихого океану, неподалік від так званої точки Немо.

«Точка Немо» — умовна точка у Світовому океані, найбільш віддалена від будь-якої суші, приблизно за 3,8 тисячі кілометрів від новозеландського міста Веллінгтон. Цей район називають «цвинтарем космічних кораблів», оскільки сюди потрапляють рештки космічних апаратів після виведення їх з експлуатації. Більшість апаратів згоряють у щільних шарах атмосфери, однак шматки їхньої обшивки та інші частини, які не згоріли, падають саме в цей район.

Водночас фахівці NASA попереджають, що якщо сонячна активність зросте, це може «розширити атмосферу Землі» та збільшити опір, уповільнивши таким чином спуск МКС. Потенційно через це направити станцію в обраний район буде складніше.