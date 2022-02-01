«Не покладайтесь на вакцини». ВООЗ закликає країни світу не відмовлятися від карантинних обмежень

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UN Geneva / Flickr

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що країнам не варто завчасно відмовлятися від карантину, залишаючи усю надію на вакцини.

«Більше поширення COVID-19 означає більше смертей. Ми не закликаємо жодну з країн повертатися до так званої ізоляції. Але ми закликаємо всі країни захистити своє населення, використовуючи всі наявні в арсеналі засоби, а не лише вакцини», — сказав глава ВООЗ, коментуючи скасування карантинних обмежень у низці країн.

За його словами, «країнам поки що рано оголошувати про перемогу».

«Цей вірус небезпечний, і він продовжує розвиватися на наших очах. Наразі ВООЗ відстежує чотири лінії штаму «Омікрон», — сказав він.