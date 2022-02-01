У зоопарку Нью-Йорку одностатеві пінгвіни вперше стали батьками

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Rosamond Gifford Zoo

У США, у зоопарку штату Нью-Йорк одностатева пара пінгвінів вперше стала батьками — вони стали прийомними батьками, які успішно висиділи яйце.

Про це повідомляє CNN.

Пташеня народилось 1 січня 2022 року у зоопарку «Розамонд Гіффорд». Його вилупили два дорослі самці пінгвінів виду Гумбольдт — Елмер та Ліма. Батьки самі народилися в зоопарку — Елмер у 2016 році, а Ліма у 2019 році, вони стали парою восени 2021 року під час поточного сезону розмноження.

Яйце, яке висиділи Елмер та Ліма, спочатку відклала гетеросексуальна пара, а потім його передали новим батькам.

«Після нашої першої перевірки здоровʼя, коли пташеняті було пʼять днів, він важив 226 грамів. Про нього продовжують дбати і Елмер, і Ліма, які чудово справляються зі своєю роботою», — сказав директор зоопарку Тед Фокс і пояснив, що не всі батьки вміють висиджувати яйця, деякі розбивають яйце, неправильно інкубують його або сперечаються про те, хто і коли його інкубує. І Елмер, і Ліма у цьому випадку були зразковими батьками.

У зоопарку заявили, що тато Елмер отримав своє імʼя, оскільки яйце, з якого він вилупився, випадково пошкодили його батьки, і команда з догляду за тваринами полагодила його за допомогою клею «Елмер». Щоб уникнути таких ненавмисних збитків, зоопарк іноді передає яйце від своїх біологічних батьків прийомним батькам, які потім піклуються про нього, поки інша пара висиджує фіктивне яйце.