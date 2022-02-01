Румунія спростила правила в’їзду в країну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / Dragos Cisuv
Уряд Румунії спростив правила в’їзду в країну. Тепер там не вестимуть окремі переліки «безпечних» країн, а пускатимуть туристів з усього світу.
Про це пише Euractiv.
Тепер всі, хто в’їжджатиме до Румунії без сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на коронавірус, повинні будуть просидіти на карантині 5 днів. До 1 лютого вони мали сидіти на карантині 14 днів.
Водночас для туристів з негативним тестом, або вакцинацією, або довідкою про одужання в’їзд буде безперешкодний.
Також у разі контакту з хворим на коронавірус потрібно буде просидіти на ізоляції 5 днів. Ті, хто перехворіли, звільняються від ізоляції.
- Румунія з 10 грудня до 8 січня 2022 року вимагала при вʼїзді ПЛР-тест навіть у вакцинованих українців. Без негативного результату тесту, зробленого не більше ніж за 48 годин до вʼїзду, відправляли на 14-денний карантин.