Ілон Маск заблокував у соцмережах автора бота, який відстежував його літак. Студент просив у нього $50 тисяч і чекає на переговори
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- Костя Андрейковець
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заблокував у всіх соцмережах 19-річного студента-програміста Джека Суїні, який створив у Twitter бот @ElonJet для стеження за джетом Маска.
Про це Суїні розповів Bloomberg.
За його словами, Маск заблокував його після відмови видалити бот за $5 тисяч. Суїні раніше говорив, що вів переговори з Маском щодо ціни за видалення @ElonJet. Він запросив $50 тисяч або одну Tesla Model 3, а потім вирішив просити стажування в одній із компаній Маска. Відповіді він так і не отримав.
Виданню Insider студент розповів, що Маск після розголосу ситуації у ЗМІ «ввів деякі заходи», які мали ускладнювати відстеження джету, але @ElonJet зміг обійти ці заходи.
Сам бот після публікацій ЗМІ набрав майже 200 тисяч нових підписників.
- Джек Суїні є першокурсником Університету Центральної Флориди. Загалом він створив 15 ботів у Twitter для стеження за літаками Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса та інших відомих бізнесменів. Також він запустив комерційний сайт Ground Control для стеження за рейсами, який Bloomberg вважає потенційно прибутковим бізнесом.