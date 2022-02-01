Відеостікери та навігація між чатами: Telegram випустив чергове оновлення месенджеру

Новини

u2solmz / Pixabay

Месенджер Telegram випустив чергове оновлення. У ньому з’явилися відеостікери, нові реакції та емодзі, а також було покращено навігацію між чатами.

Про це повідомляється у блогу додатку.

Тепер у месенджері будуть доступні анімовані стікери. Створити їх можна у відеоредакторах, а месенджер самостійно перетворить відеоролики в анімований стікер.

Також було удосконалено і реакції на повідомлення та публікації, зокрема вони отримали нові компактні анімації. Також тепер вони синхронізовані — якщо інший учасник чату поставить реакцію в той момент, коли у вас відкрито чат, ви побачите анімацію одночасно з ним.

Крім того, у месенджері з’явилися нові емодзі та реакції, зокрема й інтерактивні. Окремо додали і нову навігацію між чатами — якщо затиснути на слово Back, то можна обрати, до якого саме чату повернутися.