Відеостікери та навігація між чатами: Telegram випустив чергове оновлення месенджеру
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
u2solmz / Pixabay
Месенджер Telegram випустив чергове оновлення. У ньому з’явилися відеостікери, нові реакції та емодзі, а також було покращено навігацію між чатами.
Про це повідомляється у блогу додатку.
Тепер у месенджері будуть доступні анімовані стікери. Створити їх можна у відеоредакторах, а месенджер самостійно перетворить відеоролики в анімований стікер.
Також було удосконалено і реакції на повідомлення та публікації, зокрема вони отримали нові компактні анімації. Також тепер вони синхронізовані — якщо інший учасник чату поставить реакцію в той момент, коли у вас відкрито чат, ви побачите анімацію одночасно з ним.
Крім того, у месенджері з’явилися нові емодзі та реакції, зокрема й інтерактивні. Окремо додали і нову навігацію між чатами — якщо затиснути на слово Back, то можна обрати, до якого саме чату повернутися.
- Розробники месенджеру Telegram 30 грудня представили чергове оновлення: стали доступні реакції на повідомлення, автоматичний переклад повідомлень, QR-коди із посиланням на канал, прихований текст зі спойлерами та інше.
- 6 листопада Павло Дуров повідомив, що в Telegram зʼявиться платна підписка, яка дозволить приховувати рекламу. Згодом у Telegram запустили спонсоровані повідомлення — інструмент, який дозволяє будь-кому просувати свої канали та боти. Компанія ділитиметься прибутком з адміністраторами цих каналів.