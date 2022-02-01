ООН зареєструвала дві рекордні блискавки — найдовшу та найтривалішу

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Всесвітня метеорологічна організація ООН зареєструвала дві рекордні блискавки за тривалістю та протяжністю природного явища.

Про це ідеться у пресрелізі організації.

У квітні 2020 року на півдні США дослідники зафіксували найдовшу блискавку із усіх раніше зафіксованих. Її протяжність становила 768 км, похибка такого вимірювання може становити вісім кілометрів.

Таку протяжність науковці порівнюють з відстанню між британським Лондоном та німецьким Гамбургом.

Попередній рекорд фіксували у Бразилії — 709 км на півдні країни, 31 жовтня 2018 року.

Другий рекорд стосується тривалості природного явища — між Уругваєм й Аргентиною 18 червня 2020 року спалах блискавки тривав 17,102 секунди (+-0,002 секунд).

Попередній рекорд становив 16,73 секунди і його фіксували в Аргентині 4 березня 2019 року.

Науковці наголошують, що блискавки щороку стають причиною тисяч смертей по всьому світу, тому вивчення цього явища дозволяє абсолютно точно прогнозувати великомасштабні грози та убезпечувати від них людей.