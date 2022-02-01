ООН зареєструвала дві рекордні блискавки — найдовшу та найтривалішу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Всесвітня метеорологічна організація ООН зареєструвала дві рекордні блискавки за тривалістю та протяжністю природного явища.
Про це ідеться у пресрелізі організації.
У квітні 2020 року на півдні США дослідники зафіксували найдовшу блискавку із усіх раніше зафіксованих. Її протяжність становила 768 км, похибка такого вимірювання може становити вісім кілометрів.
Таку протяжність науковці порівнюють з відстанню між британським Лондоном та німецьким Гамбургом.
Попередній рекорд фіксували у Бразилії — 709 км на півдні країни, 31 жовтня 2018 року.
Другий рекорд стосується тривалості природного явища — між Уругваєм й Аргентиною 18 червня 2020 року спалах блискавки тривав 17,102 секунди (+-0,002 секунд).
Попередній рекорд становив 16,73 секунди і його фіксували в Аргентині 4 березня 2019 року.
Науковці наголошують, що блискавки щороку стають причиною тисяч смертей по всьому світу, тому вивчення цього явища дозволяє абсолютно точно прогнозувати великомасштабні грози та убезпечувати від них людей.
- В індійському місті Джайпур на туристичній вежі під час дощу група людей робила селфі, у цей момент блискавка влучила в туристів. Загалом на сторожовій вежі Амбер-форт перебували 27 людей, щонайменше 11 осіб померли ,інші — отримали поранення. Більшість загиблих — молоді люди.
- У Сальвадорі блискавка вбила у воді 22-річну серфінгістку Кетрін Діас, яка готувалась до змагань. На пляжі Ель-Тунку Кетрін побачила подругу, яка теж займалась серфінгом. Дівчата обійнялись у воді, а потім пролунав грім і їх відкинуло ударом блискавки. Кетрін померла миттєво.