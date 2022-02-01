ДБР передало до суду справу про загибель трьох військових на Донбасі. Судитимуть ексначальника інженерів, який не позначив мінне поле

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Sasha Maksymenko / Flickr

Державне бюро розслідувань передало до суду справу про загибель трьох українських військових на Донбасі в лютому 2021 року. Обвинуваченим є колишній начальник інженерної служби, який не позначив мінне поле.

Про це пише пресслужба ДБР.

«Колишній начальник знав, що на дорозі в районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни. Проте він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку», — йдеться в повідомленні.

Крім цього, ексвійськовий не повідомив командуванню про наявність мін на цій території та не вжив заходів для її розмінування. А вранці 14 лютого група бійців ЗСУ пересувалися цієї дорогою з одного опорного пункту на інший та підірвалися на мінах. Троє з них загинули.

Колишнього начальника інженерної служби звинувачують в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.