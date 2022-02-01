ГБР передало в суд дело о гибели трех военных на Донбассе. Будут судить экс-начальника инженеров, не обозначившего минное поле

Государственное бюро расследований передало в суд дело о гибели трех украинских военных на Донбассе в феврале 2021 года. Обвиняемым является бывший начальник инженерной службы, не обозначивший минное поле.

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

«Бывший начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины. Однако он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не оградил опасный участок», — говорится в сообщении.

Кроме того, экс-военный не сообщил командованию о наличии мин на этой территории и не принял меры для ее разминирования. Утром 14 февраля группа бойцов ВСУ передвигалась по этой дороге из одного опорного пункта в другой и подорвалась на минах. Трое из них погибли.

Бывшего начальника инженерной службы обвиняют в небрежном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.