ДБР обшукує колишнього главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва
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- Ангеліна Шеремет, Оксана Коваленко
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Державне бюро розслідувань у вівторок, 1 лютого, проводить обшуки у колишнього керівництва «Нафтогазу», зокрема у колишнього глави Андрія Коболєва.
Про це «Бабелю» повідомили у ДБР.
Обшуки також відбуваються в офісі компанії «Укртрансгаз» і у керівників приватних підприємств. Справа стосується незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 мільярда гривень.
- 28 квітня 2021 року Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади глави «Нафтогазу». Він перебував на цій посаді з 2014 року. Причиною відставки уряд назвав незадовільну роботу — у 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Сам же Коболєв вважає, що його звільнили через відмову передати до бюджету $2 мільярди.