Президент Зеленський анонсував перехід України на професійну армію. Ось що він передбачає

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Президент України Володимир Зеленський під час виступу 1 лютого у Верховній Раді анонсував перехід України на професійну армію і підписав відповідний указ.

Указ називається «Про зміцнення обороноздатності країни та привабливості військової служби». Він передбачає:

збільшення протягом трьох наступних років чисельності контрактників Збройних сил на 100 тисяч людей, створення 20 додаткових бригад ЗСУ;

збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат ;

; перехід України до засад професійної армії;

збільшення терміну дії контрактів;

розробка концепції забезпечення житлом військових, ветеранів та членів їх сімей;

система карʼєрного росту офіцерів.

«Цей указ — він про перехід України на професійну армію. Цей указ не тому, що «скоро війна», а для того, аби скоро у країні був мир», — пояснив Зеленський і одразу ж підписав його.

Документ також передбачає запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Пізніше Офіс президента уточнив, що уряд має підготувати зміни до державного бюджету на поточний рік і закласти підвищення грошового забезпечення військових до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Протягом 2023 року заплановано підвищення зарплати контрактникам до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.