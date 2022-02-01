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Президент Зеленський анонсував перехід України на професійну армію. Ось що він передбачає

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty

Президент України Володимир Зеленський під час виступу 1 лютого у Верховній Раді анонсував перехід України на професійну армію і підписав відповідний указ.

Указ називається «Про зміцнення обороноздатності країни та привабливості військової служби». Він передбачає:

«Цей указ — він про перехід України на професійну армію. Цей указ не тому, що «скоро війна», а для того, аби скоро у країні був мир», — пояснив Зеленський і одразу ж підписав його.

Документ також передбачає запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходження строкової служби та припинення призову громадян України на строкову військову службу з 1 січня 2024 року.

Пізніше Офіс президента уточнив, що уряд має підготувати зміни до державного бюджету на поточний рік і закласти підвищення грошового забезпечення військових до рівня не менше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Протягом 2023 року заплановано підвищення зарплати контрактникам до рівня не менше трикратного розміру мінімальної зарплати.