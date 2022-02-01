Голова МВС підтвердив, що одним із організаторів заворушень у Києві був колишній полковник поліції Голубан
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- Костя Андрейковець
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Цензор.НЕТ
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив затримання колишнього полковника поліції Юрія Голубана разом із групою людей, які планували влаштувати заворушення у центрі Києва.
Про це міністр повідомив в ефірі «Свободи слова на ICTV».
Монастирський підтвердив повідомлення ЗМІ, які посилалися на джерела.
«Так, дійсно, це особа на прізвище Голубан, який був працівником правоохоронних органів, який має дуже незрозумілу попередню історію, зокрема, історію 2013 року, й у мене виникає питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка», — сказав міністр, додавши, що правоохоронці дадуть оцінку діяльності Голубана у 2013 році.
За його словами, зараз слідство слухає години розмов організаторів заворушень і намагається встановити замовників.
- У 2017 році проти Голубана порушили кримінальну справу за статтею про держзраду. Ймовірно, у 2013 році він сприяв терористам «ДНР». ЗМІ тоді опублікували відео з Голубаном (у чорній масці із повʼязкою «Восток»), на якому він керує загоном бойовиків. Слідство провину Голубана так і не довело, а у 2017 році його нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
- 31 січня 2022 року Нацполіція повідомила, що затримала групу людей, які планували влаштувати заворушення у Києві. До цих акцій хотіли залучити близько 5 тисяч людей, серед яких 1,5 тисячі мали складати так звані тітушки.