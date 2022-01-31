До суду Гааги подали колективний позов проти Олександра Лукашенка. Його звинувачують у геноциді

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Міжнародний кримінальний суд у Гаазі подали позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його «спільників».

Про це повідомив опозиціонер Павло Латушко, на якого у Білорусі заведені кримінальні справи.

Колективний позов подав польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій. У ньому Лукашенка, голову КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ Миколу Карпенкова та інших представників силових структур звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності.

Документ містить 160 сторінок правового обґрунтування і 40 тисяч сторінок документів у додатку. Заява подана від імені великої кількості громадян Білорусі, у тому числі від імені Латушка.

Сам Латушко закликає керівництво різних країн до більш активних юридичних дій — наприклад, до оголошення у розшук підозрюваних по лінії Інтерполу в рамках універсальної юрисдикції.