До суду Гааги подали колективний позов проти Олександра Лукашенка. Його звинувачують у геноциді
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У Міжнародний кримінальний суд у Гаазі подали позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і його «спільників».
Про це повідомив опозиціонер Павло Латушко, на якого у Білорусі заведені кримінальні справи.
Колективний позов подав польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій. У ньому Лукашенка, голову КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ Миколу Карпенкова та інших представників силових структур звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності.
Документ містить 160 сторінок правового обґрунтування і 40 тисяч сторінок документів у додатку. Заява подана від імені великої кількості громадян Білорусі, у тому числі від імені Латушка.
Сам Латушко закликає керівництво різних країн до більш активних юридичних дій — наприклад, до оголошення у розшук підозрюваних по лінії Інтерполу в рамках універсальної юрисдикції.
- Позов повʼязаний із силовим придушенням протестів у Білорусі, тортурами і переслідуванням опозиції.
- У травні 2021 року із заявою до суду Гааги звернулися Міжнародне партнерство з прав людини (IPHR), Норвезький Гельсінський комітет, адвокатська організація Global Diligence і організація Truth Hounds.