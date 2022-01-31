В Україні 1 лютого стартує реєстрація на основну сесію ЗНО-2022

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Facebook / Український центр оцінювання якості освіти

Реєстрація на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) розпочнеться 1 лютого і триватиме до 9 березня.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Також він уточнив, що кожен зареєстрований учасник має право коштом держбюджету скласти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів.

Водночас, якщо є охочі скласти більше за 5 предметів, вони зможуть зробити це власним коштом.

Загалом ЗНО проводитимуть з 13 навчальних предметів. Щоб додатково скласти одну з іноземних мов (англійську, німецьку, іспанську або французьку) цього року, потрібно буде сплатити 789 гривень, інші навчальні предмети (історія України, географія, фізика, хімія чи біологія) коштуватимуть 354 гривні.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься з 23 травня до 17 червня за таким графіком:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова та література — 31 травня;

математика і математика рівня стандарт — 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх предметів опублікують до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.