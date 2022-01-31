Франція відправляє в Чорне море фрегат. Він пробуде там три тижні
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Військово-морські сили Франції відправляють у Чорне море бойовий фрегат.
Про це повідомляють EFE і La Libre.
Фрегат проведе у Чорному морі три тижні. Він входить до складу групи атомного авіаносця Charles de Gaulle (R91), який з лютого до квітня виконуватиме місію в Середземноморʼї. Захід одного з фрегатів групи у Чорне море пройде на тлі посилення військ Росії у регіоні.
Вказано, що разом із фрегатом можуть зайти «деякі військово-морські і авіаційні засоби».
Авіаносець супроводжуватимуть французькі фрегати Forbin (D620), Normandie (D651) та Alsace (D656). Ймовірно, один з них і зайде в Чорне море.
- Наприкінці грудня 2021 року до порту Одеси заходив новітній французький фрегат Auvergne (D654).
- У січні до Чорного моря вирушив канадський фрегат HMCS Montreal.
- 31 січня Міноборони Росії повідомило про нібито закінчення навчань у Чорному морі. На базу повертаються 20 бойових кораблів.