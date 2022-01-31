Франція відправляє в Чорне море фрегат. Він пробуде там три тижні

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Військово-морські сили Франції відправляють у Чорне море бойовий фрегат.

Про це повідомляють EFE і La Libre.

Фрегат проведе у Чорному морі три тижні. Він входить до складу групи атомного авіаносця Charles de Gaulle (R91), який з лютого до квітня виконуватиме місію в Середземноморʼї. Захід одного з фрегатів групи у Чорне море пройде на тлі посилення військ Росії у регіоні.

Вказано, що разом із фрегатом можуть зайти «деякі військово-морські і авіаційні засоби».

Авіаносець супроводжуватимуть французькі фрегати Forbin (D620), Normandie (D651) та Alsace (D656). Ймовірно, один з них і зайде в Чорне море.