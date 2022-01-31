У Британії опублікували доповідь про вечірки Бориса Джонсона. Премʼєр вибачився, але у відставку йти не буде

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Представниця апарату британського уряду Сью Грей оприлюднила доповідь про вечірки на Даунінг-стріт, 10 під час локдауну в Лондоні, через які премʼєр-міністра Бориса Джонсона закликають піти у відставку.

Про це повідомляють Sky News та ВВС.

У доповіді сказано, що деякі заходи у резиденції премʼєра під час локдауну були неприпустимими, а частина з них «вийшли за межі розумного».

«На тлі пандемії, коли уряд просив громадян прийняти далекосяжні обмеження в їхньому житті, деякі дії, повʼязані із цими зібраннями, важко виправдати. Принаймні, деякі із зібрань, які розглядаються, є серйозною зневагою не тільки високих стандартів, очікуваних від уряду, а й стандартів, очікуваних від усього британського населення на той час», — сказано у доповіді.

Доповідь вийшла обмеженою і без чітких деталей вечірок, оскільки поліція попросила Грей не розкривати їх, доки триває розслідування. У той же час Грей закликає зробити необхідні висновки, не чекаючи на закінчення поліцейського розслідування.

Джонсон ознайомився із доповіддю. Виступивши в Палаті громад, він отримав шквал критики і звинувачень від лейбористів у порушенні етичних норм. Вони заявили, що премʼєр «втратив довіру британської громадськості» і має піти.

Колишня премʼєр-міністр Тереза ​​Мей також засудила Джонсона, заявивши, що лідери повинні «подавати приклад дотримання правил».

Сам Джонсон і його соратники заперечують порушення правил і обмежень. При цьому премʼєр вибачився у парламенті за участь у багатолюдній вечірці у травні минулого року. Джонсон заявив, що не має наміру йти у відставку до закінчення розслідування поліції.