У Мінцифри повідомили, що COVID-сертифікати про бустерну дозу з’являться в «Дії» до кінця тижня

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МВС

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що до кінця тижня у «Дії» з’являться сертифікати про вакцинацію бустерною дозою. Вони будуть вказані у попередніх внутрішніх та міжнародних сертифікатах.

Про це пише «РБК-Україна».

«Бустерна доза вакцини буде відображена в наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз», — пояснили у відомстві.

Там підкреслили, що ці сертифікати з’являться після завершення всіх технічних робіт. Після надсилання запиту COVID-сертифікат оновиться і в ньому буде вказана бустерна доза.