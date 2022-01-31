У Мінцифри повідомили, що COVID-сертифікати про бустерну дозу з’являться в «Дії» до кінця тижня
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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МВС
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що до кінця тижня у «Дії» з’являться сертифікати про вакцинацію бустерною дозою. Вони будуть вказані у попередніх внутрішніх та міжнародних сертифікатах.
Про це пише «РБК-Україна».
«Бустерна доза вакцини буде відображена в наявному внутрішньому та міжнародному сертифікаті. Генерування сертифіката відбуватиметься за таким же алгоритмом, як і зараз», — пояснили у відомстві.
Там підкреслили, що ці сертифікати з’являться після завершення всіх технічних робіт. Після надсилання запиту COVID-сертифікат оновиться і в ньому буде вказана бустерна доза.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись у період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Щеплення робитимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була раніше щеплена людина. Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. А до цього буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.